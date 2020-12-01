Hatay'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Hatay'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
01.12.2020 23:24
HATAY'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, kent merkezindeki tüm meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
HATAY'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, kent merkezindeki tüm meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler, kent merkezinde devriye görevi yaptı. Paket servis yapan yeme- içme yerlerinin dışında tüm işletmelerin kapalı olduğu Antakya ilçesinde, kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu gözlendi.
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