Hatay'da caddeler boş kaldı - Son Dakika
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Hatay'da caddeler boş kaldı

6 saat önce

HATAY'da, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrısına uyulurken, kent meydanı ve caddeler ise boş kaldı.

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HATAY'da, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrısına uyulurken, kent meydanı ve caddeler ise boş kaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'ye de görülen koronavirüs vakaları sonrası alınan önlemler devam ediyor. Önlemler kapsamında kahvehane, kafe ve AVM gibi insanların yoğun olduğu yerlerin geçici süreyle kapatılması ve 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması sokaklara da yansıdı. Hatay'da önceki dönemlerde oldukça hareketli olan Saray Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Köprübaşı, Anıt Meydanı, Atatürk Caddesi, Atatürk Parkı ve Milli İrade ve Demokrasi Parkı, koronavirüs tehdidi nedeniyle boş kaldı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:54 Kaynak: DHA

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