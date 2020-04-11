Hatay'da caddeler boş kaldı - Son Dakika

Hatay'da caddeler boş kaldı
6 saat önce
Hatay'da caddeler boş kaldıHATAY'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.
Hatay'da caddeler boş kaldı
HATAY'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Hatay'da da sokaklar boş kaldı. Sokaklarda, tedbir kapsamı dışında olup iş yerlerine gidenler dışında yasağı ihlal eden olmadığı görüldü. Temel ihtiyaçları için evlerinden çıkan vatandaşları da polis ekipleri uyararak, evlerine dönmelerini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:20 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı