Hatay'da çakan şimşek geceyi gündüze çevirdi - Son Dakika

Hatay'da çakan şimşek geceyi gündüze çevirdi
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Hatay'ın reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış sırasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.
Hatay'ın reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış sırasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.
Hatay'da birçok yere yıldırım düşerken, gök gürültüsü uzun süre devam etti. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
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