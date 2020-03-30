Hatay'da çakan şimşek geceyi gündüze çevirdi - Son Dakika

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Hatay'da çakan şimşek geceyi gündüze çevirdi
1 saat önce
Hatay'da çakan şimşek geceyi gündüze çevirdi Hatay'ın reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış sırasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.
Hatay'da çakan şimşek geceyi gündüze çevirdi
HATAY - Hatay'ın reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış sırasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.
Hatay'da birçok yere yıldırım düşerken, gök gürültüsü uzun süre devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:57 Kaynak: İHA
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