Hatay'da cami açılışı

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) kampüsünde, 7 bin kişilik Hacı Mehmet Alkan Camisi Kompleksi törenle açıldı.

Vali Rahmi Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, caminin yapımında emeği geçen herkese ve hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Alkan'a teşekkür etti.

Daha sonra İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun duaları eşliğinde caminin açılış kurdelesi kesildi.