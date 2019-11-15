Hatay'da cami açılışı
7 saat önce
Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) kampüsünde, 7 bin kişilik Hacı Mehmet Alkan Camisi Kompleksi törenle açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:14 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) kampüsünde, 7 bin kişilik Hacı Mehmet Alkan Camisi Kompleksi törenle açıldı.
Vali Rahmi Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, caminin yapımında emeği geçen herkese ve hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Alkan'a teşekkür etti.
Daha sonra İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun duaları eşliğinde caminin açılış kurdelesi kesildi.
Bakırköy'deki siyanür vahşetinde yürek yakan detay! Anne, kapıya kadar gelmiş Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı Volkswagen'den Türkiye fabrikası açıklaması: Türkiye'de kurmazsak başka yerde de kurmayız Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı