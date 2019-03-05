Hatay'da Cami Yangını
26 dakika önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde bir camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Özerli Mahallesi'ndeki Öğme İş Sahil Cami'sinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.
Olay yerine gelen ekipler alevleri yayılmadan kontrol altına almayı başardı.
Olay sonrası camide küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:45 Kaynak: AA
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