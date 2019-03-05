Son Dakika Haberleri: Hatay'da Cami Yangını

Hatay'da Cami Yangını

26 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Özerli Mahallesi'ndeki Öğme İş Sahil Cami'sinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen ekipler alevleri yayılmadan kontrol altına almayı başardı.

Olay sonrası camide küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:45 Kaynak: AA

İtfaiye, Dörtyol, Hatay, Güncel
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