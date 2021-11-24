Hatay'da cankurtaran ekipleri yaz sezonunda 78 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibi Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde yaz başından bu yana 78 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samandağ sahillerinde akıntı sebebiyle geçmiş yıllarda yaşanan can kayıplarının Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı tam eğitimli ve donanımlı cankurtaranlar sayesinde bu yaz sezonunda yaşanmadı.

Sahilde 4 gözetleme kulesinden yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçmek için hazır kıta bekleyen cankurtaran ekiplerinin, sezon içinde boğulma tehlikesi geçiren 78 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mahir Çiçek, iki yıldır yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde Çevlik kıyılarında boğulma nedenli can kayıplarının sıfırlandığını belirtti.

Çiçek, yaz sezonunda boğulma olaylarının en çok yaşandığı bölgede, imkanları dahilinde hizmetlerinin devam edeceğini kaydetti.