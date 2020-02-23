Hatay'da "canlı bomba" eyleminde kullanılabilecek kimlik taşıyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 'canlı bomba' eyleminde kullanılabilecek kimlik taşıyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da "canlı bomba" eyleminde kullanılabilecek kimlik taşıyan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan ve "canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı" bilgisiyle aranan şüpheli tutuklandı.

Hatay'da

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan ve "canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı" bilgisiyle aranan şüpheli tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Türk vatandaşı E.E, Z.S.E. ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca kayıp şahıs olarak aranan ve "canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı" bilgisi bulunan S.Ç. gözaltına alındı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklanarak Yayladağı Cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden E.E. ile Z.S.E yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı
Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen araç, eşya ve yolcu girişleri durduruldu Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 20:48:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da "canlı bomba" eyleminde kullanılabilecek kimlik taşıyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]