Hatay'da canlı bomba eyleminde kullanılabilecek şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da canlı bomba eyleminde kullanılabilecek şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da canlı bomba eyleminde kullanılabilecek şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan ve 'canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı' bilgisiyle aranan şüpheli tutuklandı.

Hatay'da canlı bomba eyleminde kullanılabilecek şüpheli tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan ve 'canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı' bilgisiyle aranan şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca da aranan E.E., Z.S.E. ve S.Ç. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şüpheliler Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı bilgisi bulunan S.Ç., "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adliyeye sevk edildi. S.Ç. tutuklanarak Yayladağı Cezaevine gönderildi. E.E. ile Z.S.E. ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Cilvegözü, Türkiye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen araç, eşya ve yolcu girişleri durduruldu Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 22:24:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da canlı bomba eyleminde kullanılabilecek şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]