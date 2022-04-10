Hatay'da Captagon ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyarıcı Captagon hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye halindeyken şüphelenerek durdurduğu A.A ile M.E.'nin üzerinde arama yaptı. Şahısların üzerinden toplam 701 adet uyarıcı Captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A ile M.E. sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY