Hatay'da Captagon ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da Captagon ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

10.04.2022 13:42
Hatay'da Captagon ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyarıcı Captagon hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyarıcı Captagon hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye halindeyken şüphelenerek durdurduğu A.A ile M.E.'nin üzerinde arama yaptı. Şahısların üzerinden toplam 701 adet uyarıcı Captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A ile M.E. sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

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İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Captagon ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da Captagon ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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