Hatay'da çatıya sıkışan ebabili itfaiye kurtardı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartmanın çatısına sıkışan ebabil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Gazi Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısından kuş sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ebabili bulunduğu yerden çıkardı.
Bir itfaiye personeli ise bitkin haldeki ebabile eliyle su içirdi.
Ebabil, daha sonra tedavi için belediye veterinerine teslim edildi.
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