Son Dakika Haberleri: Hatay'da Çay Bahçesinde Yangın

Hatay'da Çay Bahçesinde Yangın

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sahil kenarında bulunan çay bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'da Çay Bahçesinde Yangın, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sahil kenarında bulunan çay bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Savaş Mahallesi sahil kenarında bulunan bir çay bahçesinin mutfak kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Çay bahçesinin büyük bir bölümü yangında zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:10 Kaynak: AA

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