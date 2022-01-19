Hatay'da çelik kasadan para çalan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evdeki çelik kasa içerisinden 10 bin dolar ile 20 bin lira çalan 5 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 408 Mahallesi'ndeki bir evin kasasından 10 bin dolar ile 20 bin lira, 3 tapu ve bir televizyon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.Y, S.Y, E.B, H.T. ve Ş.U. gözaltına alındı.

Olaya karışan bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.