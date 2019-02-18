Hatay'da Cep Telefonu Kaçakçılarına 9 Tutuklama
1 saat önce
Hatay'da cep telefonu kaçakçılara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 9'u tutuklandı.
Hatay
'da cep telefonu kaçakçılara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 9'u tutuklandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antakya
ve Reyhanlı
ilçelerinde 13 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 12 adet kaçak cep telefonu, 12 adet sim kartı, 12 adet hafıza kartı, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:58 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: 100'ün Üzerinde Komiser Yardımcısı Tutuklandı
Cep Telefonlarında ÖTV 2 Katına Çıkarılabilecek
ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı
Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi