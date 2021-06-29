Hatay'da çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 13 zanlıdan 9'u tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde satma, ev ve işyerlerinden hırsızlık gibi çeşitli suçlara karıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlçe merkezindeki farklı adreslere baskın düzenleyen polis, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen, cep telefonu, elektrikli bisiklet, kıyafet, küçükbaş hayvan ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.