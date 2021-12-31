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Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

31.12.2021 11:28
Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal ile vergi usul kanuna muhalefet suçlarından arananlara yönelik operasyon düzenledi.

Polis, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 7'şer mermi ve fişek, bıçak ile bir miktar esrar buldu.

Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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