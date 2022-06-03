Çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı

03.06.2022 14:20

Hatay'ın İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet, kasten yaralama, uyuşturucu ve silahla tehdit suçlarından aranan F.B, B.Y, S.E. ve T.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin saklandığı adrese operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, ruhsatsız tabanca ve 15 fişekle ile 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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