Polisler, "can dostlar" için 7 gün 24 saat görev başında - Son Dakika
Üye Girişi

Polisler, "can dostlar" için 7 gün 24 saat görev başında

30.08.2022 11:06
Polisler, "can dostlar" için 7 gün 24 saat görev başında

Hatay'da çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçları engellemek için mücadele veren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hasta ve yaralı hayvanların yardımına koşuyor.

Hatay'da çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçları engellemek için mücadele veren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hasta ve yaralı hayvanların yardımına koşuyor.

Hayvanları ve doğayı korumak için 7 gün 24 saat görev başında olan ekipler, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması ve 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarla harekete geçiyor.

Çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görev başında olan ekip, bir komiser ve üç polis memurundan oluşuyor.

Yıl içinde 230 ihbara müdahale eden ekipler, hayvanları ve doğayı korumak için çalışıyor.

Ekipler, ihbarların yanı sıra yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanların da yardımına koşuyor.

Kent genelinde farklı alanlara yıl içinde 80 ton mama bırakan ekipler, tehlikeli ırk olarak belirlenen 146 hayvanı da daha iyi şartlarda barınmalarının sağlanması amacıyla belediye barınağına teslim etti.

Polis memuru İbrahim Büyükkarabağ, AA muhabirine, İl Tarım ve Orman ile Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlükleriyle koordineli şekilde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

HAYDİ ekibi olarak iki yılda 604 ihbara müdahale ettiklerini aktaran Büyükkarabağ, bu kapsamda hayvanlara eziyet, yasaklı ırk sahiplenme ve sahipli hayvanın çevreye zarar vermesi suçlarından 76 kişiye 201 bin 171 lira idari para cezası kesildiğini belirtti.

Eziyet görmüş sahipli veya sahipsiz hayvanların rehabilite edilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Büyükkarabağ, şöyle devam etti:

"Şiddet görmüş hayvanların tespitini yaparak uzman ekibimizle hareket ediyoruz. Olay yerine ulaşan ekibimiz tarafından öncelikle mama ve su verilerek hayvanın sakinleşmesini sağlıyoruz. Ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim ediyoruz. Böylelikle hayvanın kontrol altına alınmasını sağlıyoruz. Eziyet görmüş hayvanın insanlara alışması ve travmayı atlatması için her gün farklı bir görevliyle gezdirilip mama ve su verilerek bu süreci aşmasını sağlıyoruz."

Büyükkarabağ, HAYDİ uygulamasının tanıtılması ve daha çok can dostuna ulaşabilmek amacıyla da çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda her fırsatta uygulamanın tanıtımını yaptıklarını aktaran Büyükkarabağ, kentte 35 bin kişiye uygulamanın anlatıldığını belirtti.

Büyükkarabağ, sahipli, sahipsiz bütün hayvanlara yardım edebilmeleri için herkesin HAYDİ uygulamasını telefonlarına indirmesini istedi.

HAYDİ ekibinde görevli polis memuru Emre Işıklı da sahipli ve sahipsiz tüm hayvanlar için gelen ihbarlar doğrultusunda yardım etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirtti.

Özellikle zorlu hava şartlarında aç ve susuz kalan sahipsiz hayvanların beslenmesi için gerek yerel yönetimler gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla belirlenen noktalara mama ve su bıraktıklarını ifade eden Işıklı, geçen yıl 110 ton, bu yıl içinde de 80 ton civarında mama dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı Büyükçekmece'de 16 yaşındaki çocuktan şaşırtan hareket Büyükçekmece'de 16 yaşındaki çocuktan şaşırtan hareket
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisler, 'can dostlar' için 7 gün 24 saat görev başında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:10 Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma
10:08 Dudak uçuklatan servet! Hintli milyarder dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıraya yükseldi
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
09:30 Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi
09:09 Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 11:26:44. #1.13#
SON DAKİKA: Polisler, "can dostlar" için 7 gün 24 saat görev başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement