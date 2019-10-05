Son Dakika Haberleri: Hatay'da cezaevi firarisi evinin damında uyurken yakalandı
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Hatay'da cezaevi firarisi evinin damında uyurken yakalandı

1 saat önce

Hatay'da cezaevinden firar eden hükümlü evinin damında uyurken yakalandı.

Hatay'da cezaevi firarisi evinin damında uyurken yakalandı, System.String[]

Hatay'da cezaevinden firar eden hükümlü evinin damında uyurken yakalandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası bulunan ve kentteki cezaevinden 3 ay önce firar eden Bayraz Ben'in (27) saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, Barbaros Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonda Ben'i evinin damında uyurken yakaladı.

Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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