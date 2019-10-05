Hatay'da cezaevi firarisi evinin damında uyurken yakalandı
1 saat önce
Hatay'da cezaevinden firar eden hükümlü evinin damında uyurken yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:52 Kaynak: AA
Hatay'da cezaevinden firar eden hükümlü evinin damında uyurken yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası bulunan ve kentteki cezaevinden 3 ay önce firar eden Bayraz Ben'in (27) saklandığı adresi tespit etti.
Ekipler, Barbaros Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonda Ben'i evinin damında uyurken yakaladı.
Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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