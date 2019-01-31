Son Dakika Haberleri: Hatay'da Cezaevi Personelinden Kan Bağışı

Hatay'da Cezaevi Personelinden Kan Bağışı

1 saat önce

Hatay'da, cezaevi personeli kan bağışında bulundu.

Hatay'da Cezaevi Personelinden Kan Bağışı, System.String[]
Hatay'da, cezaevi personeli kan bağışında bulundu.

Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, cezaevi, jandarma ve Türk Kızılay işbirliğiyle cezaevi personelince kan bağışında bulunulduğu belirtildi.

Kurum tarafından geleneksel olarak sürdürülen kan bağışının periyodik aralıklarla devam etmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılayı yetkililerinin anlamlı desteklerinden dolayı kurum yetkililerine teşekkür ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
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