Hatay'da Cezaevi Personelinden Kan Bağışı
1 saat önce
Hatay'da, cezaevi personeli kan bağışında bulundu.
Hatay
'da, cezaevi personeli kan bağışında bulundu.
Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, cezaevi, jandarma ve Türk Kızılay
işbirliğiyle cezaevi personelince kan bağışında bulunulduğu belirtildi.
Kurum tarafından geleneksel olarak sürdürülen kan bağışının periyodik aralıklarla devam etmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılayı
yetkililerinin anlamlı desteklerinden dolayı kurum yetkililerine teşekkür ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:31 Kaynak: AA
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