Hatay'da cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Hatay'da cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

Hatay'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

22 dakika önce

Hatay'da cezaevlerinden tahliyeler başladı Otobüslere bindirilen hükümlüler kentteki çeşitli noktalara götürüldü TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Hatay'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Hatay'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Otobüslere bindirilen hükümlüler kentteki çeşitli noktalara götürüldü

HATAY - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Hatay'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Hatay T Tipi Cezaevi yolunda polis ekipleri ve jandarma tedbir alarak yol güvenliği sağladı. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanarak tahliye edilen hükümlüler, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, otobüslere bindirilerek kentteki çeşitli noktalara götörüldü

Hatay'da toplam 950 mahkumun tahliye edileceği öğrenildi.

Hatay'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Hatay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:19 Kaynak: İHA

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