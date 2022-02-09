Üye Girişi
Hatay'da change otomobil operasyonu - Son Dakika

Hatay'da change otomobil operasyonu

09.02.2022 13:42
Hatay'da change otomobil operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarını 'change' yoluyla değiştirip sattığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarını 'change' yoluyla değiştirip sattığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Sahte evraklarla trafiğe çıkartılan 2 otomobile el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şaşe numaralarıyla oynama yapıldığı ağır hasarlı ve pert kayıtlı, trafikten çekme belgeli araçların tescil bilgileriyle değiştirilerek satışlarının yapıldığı ve trafiğe çıkarıldığı tespit edilen 2 otomobile el konuldu.

Olayın şüphelisi olarak C.S. adlı şahıs gözaltına alınırken, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin lira paraya da el konuldu.

Araçlar yediemin otoparkına çekilerek muhafaza altına alınırken, araç sahipleri ve change işlemi yapan şahıslara yönelik adli işlem yapıldı. - HATAY

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Tragger, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da change otomobil operasyonu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:31 Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım
12:00 Kışın zor günlerinde yazlık evini kedilere açtı!
13:24 Böyle komşu düşman başına! Asansörde cesedi bulunan kadını komşuları öldürmüş!
13:10 Sesi tıpatıp aynı! 'Karantinadaki Erdoğan' taklidi izleyenleri güldürdü
13:00 Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak
12:48 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak?
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 13:49:55. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da change otomobil operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement