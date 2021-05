Hatay'daki çiçekçilerde Anneler Günü telaşı - Son Dakika

HATAY'da Anneler Günü nedeniyle hazırlıklarını tamamlayan çiçekçiler, bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar, ikametlerine en yakın çiçek satıcılarından çiçek alabilecek ve çiçekçiler evlere sipariş götürebilecek.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl da koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanacak. Kısıtlamalara denk gelen Anneler Günü'nde hediye olarak en çok çiçek tercih ediliyor. Hatay'da tam kapanma tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan bugün ve yarın, 10.00-17.00 saatleri arasında muaf olan çiçekçiler, hazırlıklarını tamamladı.

'ANNELER GÜNÜ ESNAFA CAN SUYU OLACAK'Pandemi sürecinde sıkıntılı günler geçirdiklerini söyleyen Hatay İli Çiçekçiler Derneği Başkanı Bülent Çıldır, "Bugün ve yarın Anneler Günü dolayısıyla işletmemiz açık olacak. Tüm çiçekçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arası gel-al hizmeti verecek. Yine bu iki günde 10.00 ile 24.00 saatleri arasında çiçek satıcıları servis hizmeti verecektir. Sıkıntılı günler geçiren esnafımıza Anneler Günü can suyu olacak. Her zamanki gibi hazırlığımızı yaptık, tüm çeşitlerimiz mevcut. Tüm annelerimizin gününü kutluyorum, umarım en kısa zamanda eski günlerimize döneriz" ifadelerine yer verdi.