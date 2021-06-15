Hatay'da çiftçiler, hibe desteği ile tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çiftçiler, hibe desteği ile tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliğine önem verdiğini belirtti.

Çiftçilerin hibe desteği ile mutlu olduklarını belirten Kaya, "İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilçemizde yaklaşık 20 dönüm alanda, çiftçilerimize yüzde 100 hibe olarak fidanlar dağıtıldı. Sumak, adaçayı, ıhlamur ve defne yaprağı fideleri. Üreticilerimize adaçayı fidelerimizi verdik ve ekimini yaptılar. Bu çiftçilerimiz için ekstra bir gelir olacak ve teşvik amaçlıdır. İnşallah memnun kaldıklarında büyüterek ve geliştirerek devam edecekler." dedi.

Üreticilerden Yücel Yağbasan da hibe olarak aldığı 2 bin 300 adet adaçayı fidesini 15 gün önce ektiğini belirterek, adaçaylarını yetiştirip para kazanmak istediklerini söyledi.