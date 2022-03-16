Hatay'da çiftçilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Hatay'da polis ekiplerince çiftçilere trafikte uymaları gereken kurallarla ilgili eğitim verildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tarım sezonu öncesinde Antakya Ziraat Odası toplantı salonunda çiftçilerle bir araya geldi.
Çiftçilere trafik eğitimi veren ekipler, traktörlerde kullanılması zorunlu sarı flaşörlü lambanın ve traktör römorklarında reflektör kullanımı konusunda çiftçileri bilgilendirdi.
Bilgilendirme toplantısına Trafikten sorumlu Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bekir Yıldırım, Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Okay ile çok sayıda çiftçi katıldı.
Kaynak: AA
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