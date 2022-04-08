Hatay'da çiftçinin güneş panelleri çalındı - Son Dakika
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Hatay'da çiftçinin güneş panelleri çalındı

08.04.2022 10:08

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir çiftçinin enerji ihtiyacını karşılamak için kurulumunu yaptırdığı 120 bin TL değerindeki 57 adet güneş paneli çalındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir çiftçinin enerji ihtiyacını karşılamak için kurulumunu yaptırdığı 120 bin TL değerindeki 57 adet güneş paneli çalındı.

Çınarbaşı Mahallesinde zeytin tarlalarını sulamak için kurdukları güneş enerji panelleriyle zeytin üretimi yapan Ayhan Gül'e ait yaklaşık 120 bin TL değerindeki 57 güneş paneli ve bunlara ait pano ile aküler çalındı. Tarla sahibi Ayhan Gül, "60 güneş panelimizi henüz daha yeni kurmuştuk hiç çalıştırmadık. Dün akşam 16.00 gibi evimize gittik sabah geldik 60 panelden 3 tane kalmıştı. Hırsızlar sanırım kalanları aracına sığdıramadı o yüzden bıraktı. Olayı jandarmaya bildirdik sonucu bekleyeceğiz maddi zararımız 120 bin TL" diye konuştu.

(Adem Karagöz - Yakup Söylemez/İHA)

Hatay'da çiftçinin güneş panelleri çalındı
Hatay'da çiftçinin güneş panelleri çalındı
Hatay'da çiftçinin güneş panelleri çalındı
Hatay'da çiftçinin güneş panelleri çalındı
Hatay'da çiftçinin güneş panelleri çalındı
Hatay'da çiftçinin güneş panelleri çalındı
Hatay'da çiftçinin güneş panelleri çalındı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay'da çiftçinin güneş panelleri çalındı - Son Dakika


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