Hatay'da çiftçinin güneş panellerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da çiftçinin güneş panellerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

21.05.2022 18:29
Hatay'da çiftçinin güneş panellerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir çiftçiye ait güneş panellerini çaldığı gerekçesiyle gözaltına 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir çiftçiye ait güneş panellerini çaldığı gerekçesiyle gözaltına 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nisan ayında Çınarbaşı Mahallesi'nde Ayhan Gül'e ait çiftlikten 56 güneş paneli çalan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

İlçede eş zamanlı yapılan operasyonda S.F, K.A, T.A, İ.T. ve A.A. gözaltına alındı.

Savcılığa sevk edilen zanlılardan K.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Nisan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da çiftçinin güneş panellerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika


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