Hatay'ın Defne ilçesinde çiftlik evinde ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şarjör, fişek, kartuş ve Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dursunlu Mahallesi'ndeki bir çiftlik evde silah bulundurulduğunu belirledi.
Operasyon düzenlenen evde ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca, av tüfeği, şarjör, 15 kartuş, 5 fişek ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ev sahibi A.M. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da çiftlik evinde silah ve fişek bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika