Hatay'da tıp fakültesini kazanan yabancı uyruklu genç bıçaklı kavgada öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da tıp fakültesini kazanan yabancı uyruklu genç bıçaklı kavgada öldü

04.09.2022 23:04
Hatay'da tıp fakültesini kazanan yabancı uyruklu genç bıçaklı kavgada öldü

Hatay'da çıkan bıçaklı kavgada, tıp fakültesini kazanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.

Hatay'da çıkan bıçaklı kavgada, tıp fakültesini kazanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Faris Muhammed Al-Ali (17) bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suriyeli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dün gece Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda, failler kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Faris Muhammed Al-Ali'nin Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde öğrenim gördüğü, bu yıl bir üniversitede tıp fakültesini kazandığı öğrenildi. Gencin cenazesinin Suriye'de toprağa verileceği bildirildi. - HATAY

YORUMLAR
500
Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü Hatay'da 5 bin 627 adet sikke ele geçirildi Hatay'da 5 bin 627 adet sikke ele geçirildi
Kaynak: İHA

Antakya, Narlıca, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da tıp fakültesini kazanan yabancı uyruklu genç bıçaklı kavgada öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:30 Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu!
22:16 İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
21:59 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz?
21:38 Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
21:27 Muğla'da deprem! Bir saat içinde 2 kez sarsıldı
21:17 A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi
21:03 Düğünleri gündem olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusu şaşkınlık yarattı
20:55 MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı
20:46 MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 23:06:03. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da tıp fakültesini kazanan yabancı uyruklu genç bıçaklı kavgada öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement