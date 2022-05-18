Hatay'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Künefeciler Meydanı Ulu Cami girişinde akşam saatlerinde asayişe müessir suçlardan kaydı bulunan A.H. ve E.Ç. arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarıldı.

Açıklamada kişiler arasında yaşanan kavganın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle son bulduğu belirtildi.

Kavgada yaralanan 2 kişinin İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gerekli müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye sevk edildiği ve olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.