Hatay'da çıkan orman yangını 2 mahalleye sıçradı (2) - Son Dakika

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ve İskenderun ilçesindeki iki mahalleye de sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü.

Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ile bir antrepo sahasına sıçradı. Yangın nedeniyle Belen-İskenderun kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.