Son Dakika Haberleri: Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

1 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Akbez Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle hızla ormana yayıldı. Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı, 1 dozer ve çok sayıda itfaiye eri müdahalede bulundu. Yangın 2 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan, 1 hektarlıkta zeytinlik alan kül olurken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Akbez, Hassa, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:50 Kaynak: İHA
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