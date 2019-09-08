Son Dakika Haberleri: Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

11 dakika önce

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıHATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle hızla ormana yayıldı. Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı, 1 dozer ve çok sayıda itfaiye eri müdahalede bulundu. Yangın 2 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı.

Yangında 3 hektarlık ormanlık alan, 1 hektarlıkta zeytinlik alan kül olurken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Akbez, Hassa, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
Girdikleri evden 10 bin TL'lik vurgun yapan hamile hırsızlar yakalandı Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 19:42:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]