Son dakika haberleri! Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'da Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 30 arazöz ve 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Yangın, hava ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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