Son Dakika Haberleri: Hatay'da çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu
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Hatay'da çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu

23 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda bitki örtüsü ve zeytinlik yangını meydana geldi.

Hatay'da çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda bitki örtüsü ve zeytinlik yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 4 hektarlık alan ve çok sayıda zeytin ağacı küle döndü.


Yangın, ilçeye bağlı Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla ilerleyen alevler zeytinlik alanlara da sıçradı. Antakya Orman İşletme ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, yangını güçlükle söndürdü.


4 hektarlık alanın ve çok sayıda zeytin ağacının kül olduğu yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. - HATAY

Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:41 Kaynak: İHA
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