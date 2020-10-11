Hatay'da çıkan yangından son görüntüler - Son Dakika

Hatay'da 3 ilçede çıkan orman yangını ekiplerin zor mücadelesi ile 2 gün sonra söndürülebildi. Yangından mahalle sakinlerinin yangın sırasında cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı.

BİNA BOYUNDA ALEVLER

Görüntülerde, yerleşim alanlarının içinden yükselen alevler bina boyunu bulurken, yangın sırasında can havli ile kaçan vatandaşlar büyük korku yaşadığı görüldü.

SABOTAJ İDDİASI GÜNDEMDE

Yaklaşık 33 saatte tamamen kontrol altına alınan yangın için sabotaj ihtimalinin ortaya çıkması, bazı iddiaları da peşinde getirdi. Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları, orman yangınlarının, 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti.