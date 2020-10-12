Hatay'da çıkan yangınlara Şehit Aileleri Derneği'nden 'fidanlı' tepki - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de şehit aileleri, Hatay'daki yangına tepki göstermek amacıyla Şehitler Hatıra Ormanında fidan suladı.

Kırşehir'de Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Kırşehir Şehit Aileleri Derneği olarak şehitlerimizin adlarını yaşatmak için bozkırın her toprağına şehitler için fidan dikerken hain eller; Trabzon, Maraş, Hatay gibi ülkemizin farklı coğrafyalarında ormanları ateşe vermesine diktiğimiz fidanları sulayarak cevap vermek istiyoruz" dedi.

Kılıçaslan, Türkiye'de milletin bir bütün olduğunu ve parçalama çabalarının da sonuç vermeyeceğini ifade etti. - KIRŞEHİR