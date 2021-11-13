Hatay'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası protesto edildi - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sivil toplum kuruluşları ve Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikasını protesto etti.

Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu Sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu, basın açıklamasında, Çin'in Uygur Türklerine yönelik her türlü zulüm, baskı ve katliamı yaptığını söyledi.

Toplama kamplarında insanların her gün işkencelere maruz kaldığını belirten İlyasoğlu, "Çin, tüm çıplaklığıyla Doğu Türkistan'da soykırım yapıyor. Çin'i tüm bu yaptıklarından dolayı kınıyor ve lanetliyoruz. Diyoruz ki insanlık Çin'e teslim olmadı ve olmayacaktır. Doğu Türkistanlılar ve onlara ses veren insanlık, Çin'in bütün bu yaptıklarının hesabını er ya da geç soracaktır. Bunun için de canımızı, malımızı ve her şeyimizi ortaya koyduk, koyacağız." diye konuştu.

Basın açıklamasına, Dörtyol Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Gürakan, İHH Dörtyol İlçe Temsilcisi Arif Yılmaz ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.