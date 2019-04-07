Hatay'da Cinayet
8 dakika önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, saçmaların isabet ettiği kadın yaralandı.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, saçmaların isabet ettiği kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi
519. Sokak'ta yaşayan ve inşaat bekçiliği yaptığı belirtilen M.A, (68), komşusu Mehmet Yılmaz
'a (38) sokakta pompalı tüfekle ateş etmesinin ardından kaçtı.
Tüfekten çıkan saçmalar, Yılmaz ile o sırada yoldan geçen kadına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaptıkları kontrolde Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.
Hafif yaralanan kadın, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:40 Kaynak: AA
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