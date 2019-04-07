Son Dakika Haberleri: Hatay'da Cinayet

Hatay'da Cinayet

8 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, saçmaların isabet ettiği kadın yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, saçmaların isabet ettiği kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi 519. Sokak'ta yaşayan ve inşaat bekçiliği yaptığı belirtilen M.A, (68), komşusu Mehmet Yılmaz'a (38) sokakta pompalı tüfekle ateş etmesinin ardından kaçtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, Yılmaz ile o sırada yoldan geçen kadına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Hafif yaralanan kadın, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:40 Kaynak: AA

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