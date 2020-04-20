Hatay'da cinsel içerikli ürün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gözaltına alınan S.D, İ.K. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda gümrük kaçağı cinsel içerikli 390 içecek, 528 mendil, 350 macun, 26 sprey, 28 jel ve 24 çikolata ele geçirildi.

Hatay 'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı.

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