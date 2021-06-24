Hatay'da cinsel istismar iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da cinsel istismar iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı. Reyhanlı Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada,"23.06.2021 günü saat 05.30 sıralarında 78 yaşındaki teyzemize yönelik çirkin olay üzerine, hızla hareket edilerek menfur olayın faili güvenlik kuvvetlerimizce yakalanıp adli makamlara teslim edilmiş ve aynı gün tutuklanarak İskenderun T tipi Kapalı cezaevine gönderilmiştir. Çirkin olayın failine yüce Türk adaletinin hak ettiği cezayı verecektir." ifadesine yer verildi.

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