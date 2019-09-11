Son Dakika Haberleri: Hatay'da cip refüje çarpıp devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da cip refüje çarpıp devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrilen cip içerisindeki anne ve bebeği yaralandı.

Hatay'da cip refüje çarpıp devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrilen cip içerisindeki anne ve bebeği yaralandı.

Dilek K'nın kullandığı 31 KS 803 plakalı cip, İskenderun-Arsuz yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü Dilek K. ile cip içerisindeki 8 aylık bebeği Aren K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve bebeği İskenderun ilçesinde özel bir hastaneye kaldırdı.

Durumu ağır olan 8 aylık bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

İskenderun, Arsuz, Hatay, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bebeğinin boynunu kırarak öldüren anneden şok eden savunma: Annelik beklediğim gibi çıkmadı
İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı: Komisyon önerimiz kabul edildi Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım Selçuk Özdağ, kaç vekilin Davutoğlu ile hareket ettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 19:35:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da cip refüje çarpıp devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]