Hatay'da cip refüje çarpıp devrildi: 2 yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrilen cip içerisindeki anne ve bebeği yaralandı.

Dilek K'nın kullandığı 31 KS 803 plakalı cip, İskenderun-Arsuz yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü Dilek K. ile cip içerisindeki 8 aylık bebeği Aren K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve bebeği İskenderun ilçesinde özel bir hastaneye kaldırdı.

Durumu ağır olan 8 aylık bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.