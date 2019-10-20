Hatay'da cipin çarptığı yaya öldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde cipin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaağaç Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Esen'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırılan Esen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.