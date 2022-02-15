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Son dakika haberleri... Cipin sürüye çarptığı kazada 58 hayvan telef oldu - Güvenlik kamerası - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cipin sürüye çarptığı kazada 58 hayvan telef oldu - Güvenlik kamerası

15.02.2022 14:33

Bir son dakika haberine göre Hatay'da cipin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 58 hayvanın telef olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da cipin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 58 hayvanın telef olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AIK 242 plakalı cip, merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe mevkisinde küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı, sürüdeki 56 küçükbaş ve 2 eşek telef oldu.

Yaralanan sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberleri... Cipin sürüye çarptığı kazada 58 hayvan telef oldu - Güvenlik kamerası
Son dakika haberleri... Cipin sürüye çarptığı kazada 58 hayvan telef oldu - Güvenlik kamerası
Son dakika haberleri... Cipin sürüye çarptığı kazada 58 hayvan telef oldu - Güvenlik kamerası
Son dakika haberleri... Cipin sürüye çarptığı kazada 58 hayvan telef oldu - Güvenlik kamerası

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Kuzeytepe, Antakya, Hatay, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cipin sürüye çarptığı kazada 58 hayvan telef oldu - Güvenlik kamerası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Cipin sürüye çarptığı kazada 58 hayvan telef oldu - Güvenlik kamerası - Son Dakika
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