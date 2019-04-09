Hatay'da Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu gerçekleştirildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu gerçekleştirildi.



Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği tarafından, HMKÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu düzenlendi.



Sempozyumun açılışında konuşan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, "Öğrenci yetiştirilmesi yanı sıra diğer kurumlar ile iş birliği içinde olmak ve bugün ki gibi bilimsel toplantılara öncülük etmek üniversitelerin başlıca görevleri arasındadır. Hatay'ın barış, huzur ve kardeşliğin sembolü olan bir kent olduğunu ve üniversitemizin çok sayıda bilimsel sempozyumlar ve kongrelere ev sahipliği yapılmaktadır" dedi.



Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Derya Erçal ise konuşmasında, "Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği, HMKÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliği ve desteğiyle gerçekleştirilen bu toplantıların amacı, özellikle birinci basamakta çalışan hekimlere ve çocuk hekimlerine hem bu konudaki önemli bazı temel konuları hatırlatmak, hem de genetik teknolojideki son gelişmelerin ışığında hangi seviyedeki genetik bozuklukların tanımlanabildiğini, bu hastalıkların doğumdan önce ve sonra belirlenebilmesi için hangi laboratuvar testlerinin kullanılması gerektiği sorularının cevaplarını vermeye çalışmaktır. Genetik danışmanlığı ve maliyetinin, tedavi edici sağlık hizmetlerine göre çok daha düşük olan koruyucu hekimliğin özel önemi vardır. Bu konularda hekimlerin eğitim düzeylerinin yükseltilmesi için gösterilecek çabaların, ülkemiz için yapılacak en önemli sağlık hizmetlerinden birisi olma potansiyeli vardır" dedi.



4 panel ve toplamda 8 oturum ile gerçekleşen sempozyum sertifika töreniyle sona erdi. - HATAY

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