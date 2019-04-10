Hatay'da Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Çocuk Genetik
Hastalıkları Derneği tarafından Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu düzenlendi.
Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve sunuculuğunu Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem El' in yaptığı sempozyuma çok sayıda doktor katıldı.
Rektör Prof. Dr. Hasan Kaya
, sempozyumda yaptığı konuşmada, bölgede sık karşılaşılan genetik hastalıkların erken tanınması, tedavisi ve takibinin yanı sıra genetik danışmanlığın önemini vurguladı.
Kaya, sempozyumun bölgedeki hekimler için son derece faydalı olacağını belirtti.
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Önlen de ülkenin dört bir yanındaki bilim insanlarının kentteki birinci ve ikinci basamak hekimler ile bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.
Sempozyum başkanı Prof. Dr. Derya Erçal ise toplantıda, çocuk genetik hastalıkları konusunda önemli temel konularını hatırlatmak, genetik teknolojideki son gelişmelerin ışığında hangi seviyedeki genetik bozuklukların tanımlanabildiğini, bu hastalıkların doğumdan önce ve sonra belirlenebilmesi için hangi laboratuvar testlerinin kullanılması gerektiği konularının işleneceğini belirtti.
Sempozyum katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle son buldu.
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