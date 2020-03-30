Hatay'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak - Son Dakika

Hatay'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak

6 saat önce

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Hatay'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak, System.String[]

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Salgını önleme kapsamındaki kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızın çocuklarıyla market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. En değerli varlıklarımız çocuklarımızı korumak için lütfen uyarıları dikkate alalım." ifadesi kullanıldı.

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:22 Kaynak: AA

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