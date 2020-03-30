Hatay'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak - Son Dakika

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Hatay'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak
6 saat önce
Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Salgını önleme kapsamındaki kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızın çocuklarıyla market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. En değerli varlıklarımız çocuklarımızı korumak için lütfen uyarıları dikkate alalım." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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