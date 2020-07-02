Hatay'da çocuklar, sulama suyunun aktığı yerlerde yaptıkları havuzlarda yüzerek serinlemeye... - Son Dakika

Çocuklar, mısır tarlalarında suların biriktiği yerlerde bazı alanları brandayla kapatıp kendilerine havuz yaparak serinlemeye çalıştı.

İlçe merkezinde mısır ekili bazı alanlardaki su birikintileri çocukların serinleme alanları oldu.

Reyhanlı ilçesinde sıcaklık 36 dereceye kadar çıkarken, çocuklar da serinlemek için farklı yöntemler bulmaya başladı.

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