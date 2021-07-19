Hatay'da çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü tarafından Kurban Bayramı öncesi çocuklara hediye paketleri dağıtıldı.

Nazmiye Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü çevre timi üyesi Merve Kurt, kulüplerinin 6 farklı timden oluştuğunu söyledi.

Bayram öncesi çocukları mutlu etmek amacıyla çalıştıklarını ifade eden Kurt, bu kapsamda 20 çocuğa içerisinde oyuncak, kırtasiye malzemesi ve kitapların yer aldığı hediye paketi verdiklerini kaydetti.???????